- 21 années d'expériences dans la distribution et le commerce.



Mes compétences :



- Analyser, animer, piloter et développer l’activité commerciale et l équipe

- leadership, exemplarité, rigueur, détermination et régularité.

- Comportement positif, professionnalisme et ouverture d’esprit.



Management

Autonome et responsable

Leadership

Gestion de centre de profit