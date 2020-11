Denis Emorine est un écrivain français, né le 28 février 1956, près de Paris. Il a avec l'anglais une relation affective parce que sa mère enseignait cette langue . Il est d'une lointaine ascendance russe du côté paternel.

Thèmes de prédilection: recherche de l'identité, le double et la fuite du temps. Il est fasciné par la culture de l'Europe de l'Est.

Plusieurs de ses livres sont traduits et édités en Grèce, Hongrie, Roumanie, Afrique du Sud, Inde et aux Etats-Unis. Son théâtre a été joué en France, au Canada (Québec) et en Russie.

Son premier roman La mort en berne est paru en 2017 ( 5 Sens éditions, Suisse). Il a été traduit en anglais et publié aux États-Unis: Death at Half Mast,2019 (JEF Books).

Denis Emorine is the author of short stories, essays, poetry, and plays. He was born in 1956 in Paris and studied literature at the Sorbonne (University of Paris). He has an affective relationship to English because his mother was an English teacher. His father was of Russian ancestry.

His works are translated into several languages. His theatrical output has been staged in France, Canada ( Quebec) and Russia. Many of his books (stories, drama, poetry) have been published in Greece, Hungary,Romania, India, Japan, South Africa and the USA.

Writing, for Emorine, is a way of harnessing time in its incessant flight. Themes that re-occur throughout his writing include the Doppelgänger, lost or shattered identity, and mythical Venice (a place that truly fascinates him). He also has a great interest for Eastern Europe.



