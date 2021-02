Denis GUIBRENET

Depuis 30 ans au sein de service après-vente et 12 ans au poste de responsable du service, Je propose mon expertise pour un département opérationnel tant front office que back office. Je mettrai en place l'organisation et les outils nécessaire au développement de votre SAV et de la marque de l'entreprise. Je serai le garant d'une gestion opérationnelle et financière de l'activité.



Mes compétences :

Customer Relationship Management

lean management

Leadership

Gestion de projet

Management opérationnel

Optimisation des process

Sales Force

SAP R/3

Gestion de contrats

Management stratégique