Expérience durable d'un grand groupe bancaire (finances et RH) et polyvalence opérationnelle, en DG d'une PME pendant 15 années et en DAF d'un groupe de BTP France/Canada.



Communiquant, tenace et novateur



Mes compétences :

Fiscalité

Finance

Contrôle de gestion

Audit

Gestion

Management

Comptabilité

Comptable