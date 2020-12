Denis LECONTE

"Le plus grave n'est pas de ne pas savoir mais plutôt de ne pas apprendre." J'ai fait mienne cette devise il y a longtemps déjà, et je m'y tiens tous les jours.



Elle impose une certaine rigueur mais aussi une bonne ouverture d'esprit, le tout dans la bonne humeur et le respect de l'autre, c’est primordial.



Pour moi, intégrer une équipe (a fortiori une société) c’est entrer dans un réseau d’échange dans lequel chaque entité profitera de l’expérience de toutes les autres. Il n’y a ni bons, ni mauvais, chacun à une pierre à apporter à l’édifice.



Ma bonne humeur, ma capacité d'écoute et mon contact facile m’aident à instaurer un climat favorable, même dans les pires moments, ce qui aide souvent mon entourage (et moi-même) à évacuer un excès de stress nuisible.



Issu d’une filière scientifique, je me suis tout d’abord tourné vers l’électronique, pour m’orienter petit à petit vers l’informatique qui me convenait mieux. J’ai donc fait mes classes dans le Groupe ESIEE (Cité Descartes à Marne-la-Vallée) pendant presque 3 ans avant d’intégrer l’EPITA (boulevard de l’Hôpital, dans le 13ème, à l’époque) pour 3 ans de plus. J’y ai suivi un enseignement de base (le fameux « tronc commun ») puis une spécialisation en Intelligence Artificielle appelée Sciences Cognitives et Informatique Avancée.



Professionnellement parlant, c’est bien sûr l’informatique de gestion qui prédomine. Du développeur au responsable de pôle, 20 ans se sont écoulés. Stages, études, conceptions, réalisations, accompagnement client, assistance à la maîtrise d’ouvrage, … presque tout y est passé. Chaque expérience est différente. Plus ou moins intéressantes, elles sont en tout cas toujours enrichissantes, y compris sur le plan des relations humaines.



Mes compétences :

Javascript

SQL

Gestion de projet

MVVM

MVC

HTML

C#

ASP.NET

Microsoft .NET

Scrum

PMP

Visual Basic .Net

Windows PowerShell

Agile Development