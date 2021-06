Denis LEMAIRE

Bonjour,



Diplômé d'une école d'ingénieurs en Génie Électrique en 2012, mon expérience industrielle a débuté bien avant, en 2000, initialement diplômé à un niveau bac+3 en équipements aérospatiaux. Avant cela j'avais étudié plusieurs années l'électrotechnique.



Sans me limiter à cela, je serais absolument motivé par un poste d’ingénieur en conception électrique, en priorité spécialisé en électrotechnique et électronique de puissance, mais aussi en électronique analogique et numérique.



Merci pour l'attention que vous porterez à mon profil.



Mes compétences :

FMEA

UNIX

Simulink

Ada95

C Programming Language

C++

Microsoft Office

Object Oriented Analysis/Design

OrCAD

PC Hardware > Intel PCs

Programmable Interrupt Controler (PIC)

VHDL

UML

Visual Basic for Applications