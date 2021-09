Denis LETHIMONNIER

Suivi des dossiers clients avec les commerciaux et les fabricants - Gestion des plannings et des délais - Conception, exécution et déclinaison de maquettes - Dessins vectoriels - Détourages et retouches photos - Vérification et mise en conformité des fichiers - Génération de PDF certifiés, cromalins numériques Impositions, contrôles des épreuves traceurs - Gestion des flux sur Prinergy Evo - Flashage sur CTF Dolev 4Press et CTP Magnus 400 - Génération des fichiers d'encrage (Inkpro CIP3).



Très bonne connaissance de la chaîne graphique - Compréhension langage HTML et CSS - Actualisation de sites internet - Parfaite autonomie, rigueur, réactivité.



Logiciels utilisés : InDesign - Illustrator - Photoshop - QuarkXPress - Acrobat Pro - Pitstop - Microsoft Office - Preps - Inpose - PrinergyEvo - Kodak InSite - Filezilla - Dreamweaver



Clients gérés : Bayer, BNP Paribas, Bolloré, Citroën, Direction Générale des Finances Publiques,

Ecole des Parents, EDF, Eiffage, Eiffel, Henkel, Gillette, La Poste, LVMH, Mercedes, Ministère de lAgriculture, RATP, Saint-Gobain, SNCF



Retrouvez-moi sur : http://blethiprint.pagesperso-orange.fr

contact : blethiprint@orange.fr



Mes compétences :

Xpress

Ms office

Pitstop

Acrobat Professional

Infographiste

Maquettiste

Opérateur pré presse

Adobe Dreamweaver CS5

HTML 5

CSS 3

Adobe Illustrator CS6

Adobe InDesign CS6

Adobe Photoshop CS6