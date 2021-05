Denis PASCAUD

Après une carrière de 21 ans dans l'armée de terre comme sous officier puis officier après avoir fait l'Ecole Militaire Inter Armes de Coëtquidan, j'ai ouvert une entreprise d'achat revente d'objets d'antiquité depuis février 2014.



Je vends essentiellement des objets de la fin du 18ème au début du 20ème siècle, plus particulièrement des miniatures sur ivoire fin 18ème à début 20ème (1 tiers de mon activité), de l'argenterie, de l'orfèvrerie, des portraits, gravures, bustes, statues...

Mon activité se fait à l'international pour 40 à 50 %.

Je travaille sur Internet pour environ 50% de mon activité, 30 à 40% par clientèle directe et le reste lors d'antiquités brocante, notamment à Angers et Montsoreau.



Je faisais depuis octobre 2011 cette activité avec ma fonction d'officier ce qui m'a permis d'avoir une expérience de plus de deux ans avec plus de 1400 objets vendus.

Je suis acheteur de marchandises si vous connaissez des personnes qui souhaitent se séparer d'objets !

MERCI



Mes compétences :

Histoire de France

Spécialiste argenterie décorative