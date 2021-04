Denis PINCHON

Gérant Ets Pinchon Domotique et serrurerie depuis 2014

Production Manager de Green Abu Dhabi de janvier 2013 à Octobre 2013

Technico commercial de avril 2009 à décembre 2012 quincaillerie - serrurerie Sud Ouest spécialisé dans les produits de traitement du bois: vernis, laques, teintes et produits de consommation destinés aux professionnels du secteur bois, ébénisterie et agencement intérieur: Cuisine, Salle de bain, magasin.

Gerant de mon entreprise artisanale de 2005 a 2009 dans les Hautes Pyrénées.

Technicien aéronautique chez Dassault Argenteuil de 1999 a fin 2004.



Mes compétences :

Technique

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Airbus A320 Aircraft

Airbus A300 Aircraft

Cuisine

Agencement d'espace

Agencement de magasins

Conception