Denis PIOFFET

J’ai déjà 20 ans…que le temps passe vite…



20 ans d’une expérience acquise dans deux groupes agroalimentaires, Castel Frères & Heineken, en gravissant toutes les étapes d’une carrière commerciale dans des fonctions tant opérationnelles que stratégiques : Chef de Secteur, Chefs des Ventes, Responsable National des Ventes, Directeur de Zone, Compte Clé National.



Cette expérience c’est aussi 10 années exclusivement dédiées au management, en passant par la réussite d’une fusion de force de vente, devenir N°1 des forces de vente au classement Advantage Group, la conquête du leadership volume et valeur.



Je suis reconnu pour mes facultés d’écoute et de pédagogie, mon goût prononcé pour le développement des hommes, mon exigence dans l’excellence de l’exécution au point de vente, la valorisation des équipes pour générer de la performance.



Cette expérience managériale me permet d'avancer sur des convictions fortes qui me rapprochent en cela de la pensée du philosophe Bernard Stiegler : Manager c'est travailler sur la durée, et non en épuisant les ressources humaines. C'est aussi une écologie des relations humaines et des richesses humaines, c'est préserver le capital humain, clé de voûte de la performance de l'entreprise.





Mes compétences :

Anticipation

Force de vente

Force de vente supplétive

Forces de vente

Management

Organisation

Planification

Recrutement

Techniques de vente

Vente

ventes

Négociation

Développement commercial