Denis RONGET

Je possède 25 années d'expérience en aéronautique, essentiellement en maintien de navigabilité et en maintenance aéronautique.



Ma carrière a commencé chez Air France, une Entreprise de 35000 personnes à l'époque, chez AOM, auprès d'une société de Consulting, puis dans des centres de maintenance aéronefs, puis une expérience de Consultant indépendant. Actuellement je suis dans une société du groupe ENGIE et suis responsable qualité Fra.145 et Part.M.



J'ai eu divers postes à responsabilité tels que responsable engineering et responsable qualité dans ce secteur, j'ai également réalisé beaucoup de missions en France comme à l'Etranger



Mes compétences :

Aéronautique

Attentif

Bon relationnel

Langue anglaise

ouverture d'esprit

Relationnel