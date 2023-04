Diplômé du Bachelor d'Audencia, je me suis spécialisé dans la vente et le Management Commercial.

Suite à mes différentes expériences commerciales (Arc distribution, Eugene Perma ) j'ai acquis des compétences personnelles et professionnelles, que je mets aujourd'hui en valeur au sein de la société Pasquier

Ma mission est double : augmenter le chiffre d'affaire sur mon secteur et représenter l'entreprise



Mes compétences :

Vente