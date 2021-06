Denis VELTZ

Doté d’une expérience significative de 28 ans dans le secteur technique, de solides compétences managériales, d’un fort sens de l’organisation, du contact et des responsabilités, je recherche aujourd’hui une structure dynamique et ouverte sur l’avenir.



Au cours de mon parcours, j’ai pu organiser et manager des équipes allant jusqu’à 25 personnes au sein d’un service technique.



A présent, je souhaite mettre à profit mes compétences dans un domaine d’activité correspondant : Industrie, Navigation, Service Technique, Maintenance ou d’un Atelier.



Mes plus : créativité, force de proposition, engagement, motivation, rigueur, expérience, esprit d’équipe.



Mes compétences :

Fiabilité

Maintenance

Sûreté de fonctionnement

Disponibilité

Microsoft Office

Microsoft Excel

Lotus Notes/Domino