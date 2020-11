Deprez JEAN-PHILIPPE

Passionné de construction et de sport depuis toujours, je cogère actuellement les sociétés JAILLET-ROUBY et DJP INGENIERIE, bureaux d'études structures spécialisés dans le domaine du génie civil & bâtiment (ACIER/béton/bois) ; ainsi que la société Ephémère Sport Passion, qui propose des prestations tout en 1 dans l'évènementiel sportif en créant des terrains de sports éphémères au sein d'entreprises, de centres commerciaux, de zones touristiques, de villes... et tout particulièrement dans des lieux où le sport n'est pas habituellement attendu (tennis/basketball/badminton/foot5/fitness) ; y compris organisation et animation dactivités diverses associées.



En recherche permanente de nouveaux challenges et également de nouveaux collaborateurs ultra motivés, je me tiens à votre disposition pour tout échange "technico-sportif" !



L'ingénierie & le sport, à consommer sans modération !!



#PlayYourBest