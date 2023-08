Madame/Monsieur



Bonjour,



Je m'appelle Dérick GBAGUIDA. J'ai 21 ans. Je suis un étudiant motivé pour exercer les métiers du commercial.



Après l'obtention de mon baccalauréat général, j'ai effectué deux années d'études en Bachelor Techniques de Commercialisation (Diplôme de DUT TC).



Actuellement étudiant en fin de licence professionnelle Métiers du commerce international parcours commercial export et e-commerce à l'international, je souhaite de continuer mes études dans un master en alternance pour développer mes compétences acquises au cours de mon cursus scolaire tout en travaillant.



Je donne de l'intérêt à tous, et je fais tout pour respecter les délais de travaux qui m'ont été assignés. Je suis quelqu'un rigoureux, respectueux, dynamique et je n'ignore pas mon travail à faire d'autant qu'en le faisant bien et très bien, je gagne en compétences.



Je serai très reconnaissant envers vous, si vous m'invitez à vous rejoindre et de pouvoir mener à bien non seulement mon projet professionnel, mais aussi d'apporter mon savoir faire dans votre structure.