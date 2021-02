Dhouha LAHDHIRI

Baccalauréat science expérimentale 2001.

2001/2003 école supérieur du commerce.

une année en IPCI dont j’ai pu obtenir un diplôme en bureautique et informatique avec une mention bien.

1 an et 6 mois d’expérience professionnelle à la société proxitel communication

3 mois d’expérience professionnelle à la société GTC spécialisée en matériel didactique et informatique en tant qu’agent administratif ainsi que l’accueil et renseignement des clients.

6 mois d’expérience professionnelle à 3G S.A. , société sous-traitante en télécommunication avec Alcatel et Tunisiana dans le projet de transmission; dont j’ai travaillé en tant que aide chef de projet et j’ai eu comme tâche, le dispatching des équipes, suivre les bons de commandes et facturer les prestations avec en outre la relation avec le client ALCATEL.



Mes compétences :

manager

Microsoft office

animation des réunions

ressources humaines