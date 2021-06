Diako JEROME

JE ME NOMMME Mr DIAKO DOFFOU JEROME JE SUIS INGENIEUR EN INFORMATIQUE SPECIALISTE DANS LE DOMMAINE DES DEVELOPPEMENTS WEB LOGICIELS , EN SECURITE INFORMATIQUE ET ADMINISTRATION RESEAU.et PROFESSEUR CERTIFIE EN INFORMATIQUE DE GESTION.

IPNETP

.2008-2009 En formation en qualité de professeur certifie en Informatique de Gestion



Université d’Abobo-Adjamé

. 2008-2009 DEA informatique

· 2004–2005 Maîtrise MIAGE (Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises). Obtention de la Maîtrise

· 2003–2004 Licence MIAGE. Obtention de la Licence

· 2002–2003 Deuxième Année des Sciences Fondamentales et Appliquées Option Informatique. Obtention du DEUG Informatique

· 2000–2002 Première Année des Sciences Fondamentales et Appliquées

Lycée Moderne de Korhogo

· 1999-2000 Obtention du BACCALAUREAT série C



compétences



Réseaux informatiques et Télécoms : LAN, MAN, WAN, GSM900 –DCS1800, FDDI, CPL, WIFI, RNIS, ATM, X25 Commutation, Transmission, Distribution,Réseaux mobiles 3G, BLR, WIMAX



Administration de Réseau sous UNIX / LINUX (Fedora Core 4 et 6) et Windows 2003 Serveur : Configuration des services : DNS, DHCP, Netfilter / Iptables, Proxy, messagerie

Postfix et Outlook, Active Directory, NFS, Samba, FTP

Outils d’administration et Monitoring : NAGIOS, MRTG, NMAP, NESSUS, VNC.



Sécurité des Réseaux et échanges : SSI, cryptographie avec SSL et EFS,protection de service web, sauvegarde des données



Outils de Conception de base de données : Merise



Outils de Modélisation : Win design, Power AMC



Programmation et conception d’application : Visual Basic 6.0, Java, Windev 9 & 10



Conception d’applications Web : avec PHP et MySQL

Administration de Bases de Données Réparties: SQL serveur, Oracle 8.i



Operating Systems : MS-DOS, Window 98, 2000, XP, 2003 Server, Unix/Linux



Expériences professionnelles et projets réalisés :



Depuis Février 2007 : consultant en informatique à Jones O'neil Consulting Group

· Du 27/02/2007 au 31/08/2007 : Etude, conception, réalisation et administration

d’infrastructures réseaux sous Windows 2003 Server, NT 4.0, Linux (Fedora core 4 & 6). à

l’Institut de Formation à la Haute Expertise et de Recherche du BNETD

· 2005-2006 : Enseignant vacataire à l’Ecole Nationale d’Administration (E.N.A)



Cours : informatique Contact : 01 05 48 43 /01 05 48 42 M. Irie



· Du 01/10/2005 au 01/11/2006: Consultant à PRIMASSUR (Assurance)

Mise en 􀂱uvre d’un logiciel de Gestion de contrats d’assurances automobile

Contact: M. Daho N’san Leonard +225 07 22 05 54



· Février 2006: Conception et réalisation d’un schéma directeur et plan informatique de la bibliothèque de L’université d’Abobo – Adjamé.



· Décembre 2005 : Conception et réalisation d’un logiciel de gestion des stocks d’Espérance

Distribution. Sous Visual basic 6.0 et oracle 8.i. Contact : M. N’cho 02 25 68 44