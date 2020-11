Membre du réseau psychanalytique RPH, diane sourrouille, psychologue et psychothérapeute à Paris 75009, accueille adulte, adolescents et enfants dans le cadre d'une psychothérapie voire d'une psychanalyse au 40 rue des Martyrs 75009.

Sur rendez-vous au 01.73.77.20.99 ou 06.26.90.13.67.

La maladie, la dépression, l'anxiété, les troubles du sommeil ou le manque de confiance en soi sont autant de raisons qui peuvent nécessiter la rencontre avec un psychothérapeute. Le dispositif que représente une psychothérapie ou une psychanalyse peut apaiser l'être en souffrance et lui permettre de trouver une voie plus heureuse pour sa vie.

Vous trouverez plus d'information sur http://www.psychologue-sourrouille.com



Mes compétences :

Psychologie

Psychothérapie analytique

Psychothérapie

Psychopathologie

Psychanalyse

Analyse

Santé au travail

Santé

Psychologie clinique