Didier BENETEAU DE LAPRAIRIE

Plus de 17 années d’expérience en approvisionnement, gestion de flux et logistique.

Une compétence sur différents secteurs produits.

Grande adaptabilité (centrales d’achats, sites logistiques).



Expertise acquise dans le métier de l’approvisionnement, de la logistique, des achats et du management.



Approvisionnement / Flux



• Définition et analyse des besoins, regroupement d’achats.

• Détermination des phases d’approvisionnement.

• Mise en place de reporting : Taux de service, rupture, prévision d’achats.

• Suivi des niveaux de stock, budget d’achat et atterrissage de stock

• Pilotage des commandes et des répartitions entre dépôts et magasins sur un secteur déterminé.

• Gestion des relations logistiques et flux de chaque fournisseur.

• Optimisation de la chaîne d’approvisionnement fournisseurs, centrale d’achat et magasins ainsi que des différents services transverses.

• Systèmes d’approvisionnement SAP module MM/SD (paramétrage et optimisation de l’ERP)

• Gestion des flux tirés et poussés.

• Gestion des prévisions de ventes.

• Définition de la filière logistique pour les fournisseurs centralisés (Stocké permanent / Cross-Docking : alloti ou banalisé).

• Gestion et animation des prestataires logistiques.

• Accompagnement quotidien à la méthode et aux bonnes pratiques, conduite du changement, formation.

Achat.



• Construction des plans d’assortiment, d’achat et actualisation avec les chefs de produit et/ou acheteurs.

• Détermination des quantités à implanter sur les nouveautés et les niveaux de stock.

• Gestion des offres promotionnelles.

• Suivi et analyse des ventes, des stocks et de la démarque afin d’optimiser le chiffre d’affaires.

• Pilotage des budgets de stocks et d’achat.

• Elaboration du cahier des charges fournisseurs.

• Négociations fournisseurs.

• Suivi des prestations des fournisseurs et mise en place d’un contrôle qualité.



Management.



• Organisation des services et définition des objectifs.

• Gestion des effectifs et recrutement.

• Evaluation annuelle des collaborateurs.

• Mise en place de parcours d’intégration pour les nouveaux collaborateurs.

• Entretiens de développement des compétences et élaboration du plan de formation.



Mes compétences :

SAP SD

SAP MM

budgets

Supply Chain

SAP ERP

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Lawson M3

Cross-docking

Business Objects

Management

Gestion de Projet SAP