Didier BERNAY

Ancien Co-gérant propriétaire, je viens de vendre mon restaurant bar pub le "SENSIMYA" à Suresnes. Je suis à la recherche d'extra ou CDD dans la restauration, principalement dans les métiers de la salle et du bar. Paris et 92



Mes compétences :

Gestion

Polyvalence

Franchise

Adjoint de direction

Hôtellerie

Management

Assistant de direction

Co - gérance de restaurant