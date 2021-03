Linkedin.com/in/didier-chéné-4139595b



Commercial de métier avec une formation école de commerce, en 1993 j'ai trouvé ma voie professionnelle dans la vente de produits technologiques.

Cadre Technico-commercial confirmé , je propose à mon futur employeur de faire évoluer son chiffre d'affaires, une meilleure gestion de son fichier clients et la recherche de nouveaux prospects.



Au fil des années, j'ai eu aussi bien des compétences en commerce de composants et organes de transmissions, de l'inox, du pesage, de ventes complexes en cycle long, et naturellement une présence terrain active indispensable dont j'ai su gratifié, évolué par un cursus autodidacte ascensionnel qui m'a apporté toutes les bases essentielles.



Ainsi j'ai pu développer une grande polyvalence, un sens prononcé de l'écoute, de l'argumentation, et une certaine rapidité de décision et d'action d'adaptabilité, sachant aussi bien travailler de façon autonome (17 années home office) qu'en équipe force de vente. Cordialement Didier.



Mes compétences :

Autodidact volontaire et ambitieux

Identification et Fidélisation

Responsable garant du CA

Dynamique

Rigoureux

Organisé