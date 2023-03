Didier DELPUECH

Mes domaines de compétences sont les suivants:



- Géologie/Géotechnique

- Modélisation/Géomatique (Plaxis, Surfer, Rockworks)

- Infrastructures Linéaires (Routes, Autoroutes, Voies Ferrées, Canaux)

- Energies Renouvelables (Centrales photovoltaïques, Parcs éoliens)

- Bâtiment et Travaux Publics

- Assurance : Responsabilité Civile et Décennale (expertises amiables et judiciaires), Dommage-ouvrage



Merci de me contacter directement pour plus de détails.



«Chaque fois que vous voyez une entreprise qui réussit, c’est parce qu’un jour quelqu’un a pris une décision courageuse.» – Peter Drucker



Mes compétences :

Géotechnique et géologie de l'ingénieur

Génie civil

Management de projet

VRD. Plate forme bâtiment. Voirie. Réseaux In

Géophysique

Hydrogéologie

Étude de prix

BTP

Géologie

Maitrise d'oeuvre

Géotechnique

Travail en équipe