Didier DEVARENNE

Coordinateur de travaux depuis 30 ans dans le domaine du montage et de la mise en route d’installations industrielles, je travaille en particulier dans la manutention continue. Fort de mon dynamisme et de mes capacités relationnelles, j’ai mené avec succès de très nombreux projets en France, comme à l’étranger. A partir de Janvier 2009, j’ai décidé de mettre mon expérience au profit des Sociétés industrielles, des Engineerings et grands groupes en créant TECHNI MANAGER. Je peux donc proposer mes services en tant que;

• Chef de site/assistant chef de site

• Coordinateur de travaux

• Superviseur de travaux TCE

• Chef monteur

• Montage levage

• Assistance mise en route d’installations industrielles

• Supervision de fabrication

• Expertise Installation de manutention

• Ordonnancement planning

• Suivi budgétaire





Mes compétences :

Suivi planning

Ordonnancement planning

Nacelles

Microsoft Word

Microsoft Excel

Autocad

Audit