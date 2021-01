Didier DUMESNIL

Après une formation comptable, un emploi salarié de 4 ans dans le domaine comptable puis commercial, je me suis investi dans la reprise d'un magasin durant 19 ans. En 1994, poussé par une évolution économique locale, je me suis réorienté vers le contact commercial et l'entreprise, la distribution de supports publicitaires ainsi que leur fabrication. Depuis 2005 je poursuis cette activité de distribution avec l'aide d'un panel de 70 fabricants spécialisés qui me permetttent de proposer les meilleures combinaisons en matière de délais, qualité, diversité et prix.



Mes compétences :

Comptabilité

Ciel Compta

Négociation commerciale