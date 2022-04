Didier GERBER

Au cours de ma vie professionnelle, j'ai eu l'occasion d'encadrer jusqu'à 40 personnes. L'une de mes missions consistait à leur apprendre les métiers de l'entreprise et transmettre mon savoir-faire. En dernier lieu, j'ai eu en charge le déploiement d'un nouveau processus informatique sur l'ensemble de la région Languedoc-Roussillon, et par conséquent de former et faire former quelques 800 salariés. L'occasion aussi de vouloir faire de la formation pour adultes mon métier à temps plein.



