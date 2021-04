Didier GRANDPIERRE

Bonjour et bienvenue dans mon univers professionnel.



Au coeur de l'action commerciale depuis plus de vingt ans, en lien avec le management, présent dans le quotidien des patrons!



Je crois à l'entreprise humaniste, qui est source d'énergie et de réalisation.



J'accompagne les dirigeants et les collaborateurs à co-construire un environnement de travail favorable à l’épanouissement des individus au service des impératifs de l’entreprise.



Mes missions :

Formation émotionnelle - coaching de dirigeants

Stratégie/ développement - Formation commerciale Communication - Accompagnement



Mes compétences :

Création

Imprimerie

Web

Publicité

Médias

Direction des ressources humaines

Communication

Management

Internet

Conseil

Marketing

Édition