Didier GUIGNARD

En tant que Conseil auprès des PME PMI pour la société CEDEC, j'interviens dans la résolution de problématiques organisationnelles, commerciales, managériales et de gestion.



Pendant 20 ans, mes fonctions de direction de centres de profit m'ont amené à concevoir, mettre en place et piloter des stratégies locales en terme marketing et commercial, managérial et gestion.

Je fédérais l'ensemble de mes équipes afin d'atteindre les objectifs opérationnels : chiffre d'affaire, marge, rentabilité, excellence opérationnelle et administrative.

Acteur principal du développement commercial, je consacrais une bonne partie de mon temps à rechercher de nouveaux clients et à développer les réseaux existants.



Mes compétences :

Gestion

Vente

Ressources humaines

Développement commercial

Encadrement

Management commercial

Direction commerciale

Management

Négociation

Formation

Communication

Gestion de projet

Conseil

Prospection commerciale