Didier GUITTON

Conseil Secrétariat et Comptabilité pour petites entreprises et commerces



Je vous propose un service de Proximité de Polyvalence et de Professionnalisme



Secrétariat :

Ouvrir, Affecter et saisir votre courrier

Je vous remets une copie de vos documents informatiques une fois par mois



Comptabilité :

Bilan, liasse fiscale, TVA et gestion des bulletins de paie



Recommandation (1)



Pierre BOSSUET

Émergitude Laval - Le Mans

Didier,

Tu peux être fier de ton engagement et de ta détermination à mener à bien les projets que tu entreprends.

J'ai été fier de t'accompagner pendant ces quelques mois. Je te félicite pour ton courage, tout le travail accompli et te remercie pour ta confiance.

Tu peux être fier de toi. Le meilleur t'attend.

Pierre