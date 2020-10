Bonjour,



Homme de terrain, entreprenant et aimant le contact, je suis curieux, intéressé par mon environnement physique et culturel. Mobile, ouvert aux changements.



En travaillant avec vous, je suis en mesure aujourdhui de prendre :

- la gestion et le suivi daffaires, de la conception à la facturation, en passant par lanalyse des besoins du client,

- lélaboration et le chiffrage de loffre,

- lanalyse des problématiques techniques et leurs conceptions,

- le suivi et la planification des chantiers.



Très sincèrement,



Didier Hamel