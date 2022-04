Didier HOEDTS

Officier spécialiste dans le service infrastructure, expert juridique et chef de bureau à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, acheteur-négociateur senior puis animateur de segment d’achat à la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense.



Durant plus de 34 ans, j'ai consolidé une expérience de manageur et de conseiller dans le domaine opérationnel puis ceux de la gestion de la ressource humaine, du contentieux de l'action administrative, de la prévention des risques et de l'achat public de haut niveau.



J’ai mis à profit ce parcours au profit d’une entreprise privée en developpant son service apres-vente depuis la mise en forme de l’ensemble de ses contrat de maintenance preventive et curative jusqu’à la planification de l’activité de maintenance en passant par la gestion du suivi client et le contentieux.



Mes compétences :

Secourisme

Droit des marchés publics

SSIAP 3

Droit de l'action administrative

Gestion de contrats

Travail en équipe

Gestion de la relation client

Maintenance industrielle