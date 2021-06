Didier KRAINC

Ingénieur des Mines de Nancy, promo 75, plus de trente ans d’expérience de management, vente, marketing et communication dans les domaines de la presse, de l’informatique, des télécommunications et de l’Internet.



Après avoir débuté ma carrière en 1978 dans l'informatique, comme chef de projet à la CGI, je deviens journaliste spécialisé (rédacteur en chef de 01 Informatique), puis Consultant en organisation et système d'information. je crée en 1987 ma propre agence de conseil en business development et marketing opérationnel, revendue en 1994. Mes clients : Cartier, Lancel, IBM, France Telecom, les Ventes de Pur-Sang à Deauville, les Haras Nationaux, France Galop, la Ville de Saumur, etc. - essentiellement pour des missions de développement et/ou de marketing.



Directeur du Développement du groupe IDG, leader mondial de la presse informatique, de 1993 à 1997, j'ai travaillé longtemps sur les impacts d'Internet et des nouveaux médias sur l'économie de la presse et j'ai lancé plusieurs magazines professionnels sur le sujet.



Après un passage chez Bull, comme Directeur du Marketing et de la Communication de 1997 à 2000, j'ai été pendant cinq ans consultant indépendant spécialisé dans le marketing, les médias & les nouvelles technologies. j'ai notamment récemment participé au lancement du magazine DigitalWorld et du site CIO Online.



Spécialiste du business development et de la synergie entre Marketing et Nouvelles Technologies, je dirige aujourd'hui la filiale française d'IDC (voir http://www.idc.fr) après avoir développé pendant deux ans la division Services de Xerox en Europe.



