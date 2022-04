Didier LE PICAUT

Expérimenté dans l'accompagnement des entreprises,

je conseille les Directions Générales, Directions des Ressources Humaines et Directions commerciales en mobilisant les services :



Conseil en R.H. :

- alignement stratégique de la GRH

- politique de recrutement

- plan de formation

- audit social et apaisement du dialogue social

- gestion des obligations TH, Senior, Penibilité et Egalité



Conseil en réponse à A.O. :

- définition de la stratégie business

- production de l'ingénierie de réponse

- pilotage du dialogue avec acheteur

- prise en charge des contentieux

- mise en oeuvre des clauses d'insertion



Mise en oeuvre des obligations RSE :

- bilan social (L.2323-68, R.2323-17)

- Grenelle I (Art.53)

- Grenelle II (Art.225)

- NRE (Art.116)

- Directive Service (EU)



Mes compétences :

DUE

Due Diligence

HR project management

ISR

Management

Microsoft Project

Microsoft Project Management

RSE