Didier LEBOSSE

Fort d’une expérience variée en qualité de technicien biomédical, j’ai endossé de nombreux rôles : hotline, technicien sur site ou à l’atelier, gestion des devis, etc…

Tous avaient pour objectif primordial la qualité et la satisfaction des clients.



Mon expérience au sein de l’hôpital Purpan à Toulouse m’a permis d’appréhender le travail des techniciens biomédicaux et les attentes spécifiques des laboratoires.

J’ai ainsi pu assister les cadres de santé lors de l’accréditation COFRAC et organiser l’ensemble de l’atelier « Laboratoire » afin d’être toujours au plus près des exigences qui ont trait à notre métier : délais de réparation, certification, organisation des maintenances préventives et urgences.



Par la suite j’ai eu la chance de me spécialiser en hématologie en tant que technicien itinérant, avec la société Siemens Healthcare Diagnostic et mon CDD au sein de la société STANNAH m'a permit de m'approcher de personnes à mobilité réduite.



Actuellement dans la société ASEPT INMED, je gère en autonomie l'ensemble des gammes d'ECG de la marque FUKUDA DENSHI. Entretien préventif et curatif, hotline, formation client sur site et démonstration dans l'environnement de travail le plus pro-actif qu'il m’a été amené de rencontrer.



Mes compétences :

Rédacteur technique

Service client

Maintenance préventive et curative biomédical

Relationnel

Formation

Informatique