Didier LEBRIEZ

Ingénieur technico-commercial dans le développement commercial de produits B to B à destination des industries chimiques et des matières plastiques (transformateurs et fabricants de compounds et masterbatchs). Parfaitement trilingue (français, anglais et allemand), je possède une solide expérience professionnelle dans les domaines de la ventes de produits techniques en France et en Europe, auprès de clients clés ainsi que via un réseau de distribution, et d'études marketing et de l'élaboration stratégie de marchés.