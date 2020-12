Didier LECOCQ

Vous êtes à la recherche d'image professionnelle ?



Notre agence travaille à mettre en valeur par l'image votre activité, vos produits, vos créations, vos événements.



VIDEO :

reportage activité (chaîne de production, artisanat, métier, entreprise corporate et événementiel )

VIDEO aérienne par drone GUIDAGE GPS (prise de vue à moins de 150m)

Prise de vues sous marines



Capdiffusion video84 est principalement axée sur la communication d'entreprises et la VIDEO MARKETING





La diffusion de vos informations, démultipliée par la puissante promotion de ces plateformes sur les moteurs de recherche, prendra instantanément une autre dimension.





L'image est un moyen incontournable de référencement pour promouvoir une activité associative ou professionnelle. Les spécialistes du marketing et de la communication vous le dirons, la vidéo à aujourd'hui un impact très fort sur vos clients et vos prospects.

You tube est devenu un des premiers acteurs et moteur de recherche après GOOGLE

Nous vous garantissons de mettre votre vidéo à votre image dans les premières pages de recherche!!



Lancez vous! les statistiques nous démontrent que vous avez 50 fois plus de chances d'être vu par ce moyen d'expression.



Faites confiance à des professionnels et vous bénéficierez d'un puissant outil de communication avec des annonces convaincantes, enregistrées par votre équipe ou par des comédiens professionnels fournis par nos soins..



La vidéo support moderne véhicule votre image et votre parole dans des conditions simples et universelles et c'est de cette réflexion qu’est née notre concept.



CAPTURE VIDEO DIFFUSION Produit des vidéos promotionnelles et couvre la plupart des applications tournées vers les particuliers, les professionnelles du spectacle, les entreprises et les collectivités.



Notre équipe filme vos répétitions ,vos représentations, votre activité , vos courts métrage et réalise votre montage rapidement .



Nous assurons la couverture dans son intégralité de tous spectacles, concert, pièce de théâtre, mariage compétition sportive, meeting, salon, rencontre culturelle, événements entreprises (colloque, séminaire, conférence)

Concept origInal UNIQUE EN FRANCE Consulter notre site: www.capdifvideo.com



Mes compétences :

Chef de production

VIDEASTE

Recrutement cadres

département maintenance

Méthodologie management

Microsoft Word

Microsoft Excel

Kanban

Gestion planning

Auto maintenance