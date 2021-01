Didier MAHIEU

Ingénieur de développement logiciel embarqué en recherche d'un poste en Gironde.



De formation technicien supérieur en informatique industrielle, mes différentes expériences me permettent aujourd'hui d'exercer le poste d'un ingénieur.



Je me suis spécialisé en développement embarqué et ai acquis de solides compétences sur des cibles a fortes contraintes (faible quantité de mémoire, puissance réduite, faible consommation, etc).

Devenu un interlocuteur privilégié, je seconde le responsable du pôle firmware (9 personnes).

Ce métier implique de nombreux échanges avec les autres pôles au sein de l'entreprise: démarrage de cartes électroniques, mise au point de la mesure, mise en production de produits, vie série du produit et parfois la formation des commerciaux.

Je m'occupe aussi de la formation, d'orienter et de suivre le travail de l'équipe. Régulièrement consulté pour l'optimisation du code généré (taille et vitesse).



De nature optimiste et curieux, la découverte de nouveautés et l'apprentissage de concepts/outils dans tous les domaines et notamment ceux de l'électronique et de l'informatique sont pour moi un moteur de motivation.



Mes compétences :

Assembleur

C

Linux

UML

Temps réel

C++

ARM

Electronique