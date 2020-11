Didier MAURER

Une première partie de carrière dans l'industrie, puis 15 années d'expérience dans le secteur des Systèmes d'Information, 12 années d’expérience managériale et de gestion de portefeuilles de projets. Une expérience acquise au sein de grands groupes internationaux, de PME et de Start Up, en France et à l’étranger (Delphi, Lorina, Cegid, CGI, Demeco Group).



Un champ de compétences enrichi par la création et la gestion d’une direction Marketing et la direction d’une filiale de développement d’un groupe européen.



Mes compétences :

Conception

Développement

Javascript

Oracle

Web

Gestion de projet

Leadership

Base de données

Management