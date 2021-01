Heureuxlescailloux n'est plus, vive boncaillou !



Après avoir formé Heureuxlescailloux avec Evelyne Mary, la partie graphisme change de nom et devient boncaillou. Boncaillou est la signature du travail de Didier Mazellier.



Des expérimentations graphiques à La Martinière avec les copains Julie Rousset, Steph Buellet, Tom Henni, Manu Romeuf et Benjamin Salabay, nait l’envie de produire des images, des mots et de les offrir à la rue. L’envie aussi de conserver sa liberté, d’inventer son métier, d’aller faire des ateliers de linogravure et de sténopés en Roumanie, avec les amis circassiens, de faire travailler des CE2 pendant une semaine sur les affiches contestataires de 68 , de faire des cahiers de doléances muraux en typographie, in situ, …



L’envie d’être en accord avec les partenaires pour les travaux de commandes (graphisme & édition), la volonté de travailler avec des acteurs culturels, environnementaux, artistiques et associatifs. Promouvoir par le graphisme, oui, mais pas n’importe quoi. L’envie aussi de l’autoproduction, de monter un atelier qui sente l’encre, de réparer et bricoler des petites machines, d’appréhender des matières concrètes que sont la typographie mobile, la linogravure ou encore la pointe sèche et la sérigraphie.



Ce travail graphique se nourrit du travail en atelier, les enseignements de la typographie mobile sont d’une grande richesse (réalité physique des Corps typo, le jeu sur leurs attributs, graisse, corps, chasse, interligne ...). La manipulation des blancs de manière réelle leur fait prendre corps - Le blanc n’est pas subi, mais choisi, dans des rapports de proportions avec le corps du texte. L’obligation de réfléchir en couches de couleurs successives tend à limiter le nombre de couleurs, à aimer jouer sur des transparences, à travailler en tons directs, l’envie d’essayer de tirer de l’histoire de la typographie des fondamentaux pour une création contemporaine.



Persuadés que la culture graphique s’acquiert, les zones rurales doivent être investies par le graphisme contemporain. Installés en Ardèche du sud, dans une garrigue calcaire, boncaillou s'essaye à un graphisme de qualité, et tant pis pour la rolex.



Rien à foutre.







