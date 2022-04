Didier MULLER

Professionnel du management de projets en conception construction avec plus de 28 ans d’expérience réussie dans différents postes de responsabilité de grands projets, pour le secteur tertiaire de prestige et pour l’industrie de pointe en Asie Centrale.

Synthèse des compétences:

Expertise dans les domaines :

Direction de projets en conception construction d’ouvrages fonctionnels, au sein d’une société « major » du B.T.P,

Management transversal, coordination des études multi-projets avec processus d'approbation en CEI,

Culture d’entrepreneur pour la réalisation de projets clés en main en Asie Centrale pour des sociétés multinationales,

Direction de projets d’études de construction dans les secteurs de l’industrie spatiale et alimentaire,

Maîtrise et prévision des dépenses construction de projets, budget objectif et contrôle budgétaire.

Compétences techniques :

Coordination des études de structure d’immeubles de grandes hauteur en milieu sismiques

Direction de travaux de gros œuvre et des corps d’état architecturaux en production propre

Langues : Anglais indépendant, Russe courant en environnement professionnel

Informatique : Bureautique MS Office; Gestion de projets MS Project, SmartDraw.







Mes compétences :

Conception

Project Management

Ingéniérie

International

BTP

Import Export

Direction de Projet

Bâtiment

Architecture

Gestion de projet

Construction

Maîtrise d'ouvrage

Management

Matériaux de construction