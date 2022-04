Didier NAHMIAS

J'ai décidé de quitter l'armée de l'air afin d'embrasser une nouvelle carrière dans le domaine de la logistique avec enthousiasme et détermination. Mes compétences dans le domaine du management et de la logistique voire de la qualité se sont essentiellement exercées lors des détachements opérationnels, sur base aérienne ou au sein des centres de direction.



J'aborde cette "seconde carrière" avec lucidité et détermination. C'est pourquoi, j'ai décidé de suivre un Mastère Spécialisé Supply Chain Manager. Cette formation professionnelle a laissé une part très importante à la mission en entreprise au sein de la société Prochimia dans le cadre d'une mission d'audit logistique et de conduite du changement.



En février 2014, j'ai rejoint en 2014 ArcelorMittal Distribution Solution France Nantes en tant que responsable exploitation de l'agence de Nantes. Après signature d'un CDI en juin 2014, mes responsabilités ont été élargies à celles de chef d'établissement.



En désaccord au niveau éthique et avec les politiques mises en places en termes d'organisation, de ressources humaines et de management, j'ai donné ma démission. Je recherche maintenant un poste de responsable d'exploitation, de responsable logistique où le goût du travail bien fait, de la qualité, de la satisfaction client, de la cohésion et de l'esprit d'équipe trouvent leur place et ont un sens.



Mes compétences :

Management

Logistique

Sécurité

Organisation d'évènements

Organisation du travail

Conseil

Contrôle de gestion

Contrôle qualité

Décisionnel etc

Formation

Rigueur

Planification

Esprit d'équipe

Adaptation