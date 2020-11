Didier NEFZI

MAGNITUDE Events & Services est une agence événementielle MICE. Nos événements sont centrés sur la cohésion des hommes, la performance, la stimulation des équipes et la fidélisation clients.



Nous nous adressons aux entreprises souhaitant donner du SENS à leurs événements, cest pourquoi nous vous proposons 3 niveaux de prestations :



1°) Des solutions événementielles « Sur-mesure » basées sur « lExpérience clients ». Evénements Digitaux et Hybrides



2°) Créations Graphiques : Motion Design, Identité Visuelle, Chartes graphiques, Modélisation digitale...



3°) Des incentive et externe (BtoB), Relations publiques, Animation et stimulation des réseaux commerciaux sans avance de trésorerie.



Un Evénement est un investissement Optez pour un partenaire dédié !



Léquipe Magnitude



