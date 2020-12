Véhiculer des émotions, du rêve et des sensations…

Telle est l’une des particularités des clichés de Didier Pallagès.

Mais ce qui caractérise avant tout son travail, c’est le fait qu’il ait su garder un regard d’enfant empreint de curiosité, s’émerveillant d’un rien et prêtant une attention toute particulière aux moindres détails. S’il maîtrise parfaitement sa technique, jouant d’ombres et de lumières, ce sont avant tout ses qualités humaines qui transparaissent à travers ses photographies : une générosité certaine, mais également une extrême sensibilité.

Son regard d’artiste, qui s’est aguerri lors de ses années de music-hall, sait saisir avec justesse, précision et rapidité, un instant privilégié lors d’un spectacle ou d’unévenement.

En outre, Didier possède indéniablement des qualités d’adaptation, qui lui permettent de se fondre dans un univers ou de s’imprégner d’une atmosphère, tout en saisissant sur le vif les situations les plus cocasses, éblouissantes et surprenantes, que ce soit dans le domaine du spectacle, qu’il affectionne particulièrement et qu’il fréquente depuis longtemps, ou au sein de l’Association Théodora, où il photographie avec pudeur le travail des clowns auprès des enfants malades.

En véritable artiste accompli, Didier nous invite à redécouvrir des univers variés sous un angle singulier, grâce à la large palette de ses clichés qui rendent compte de son professionnalisme.



Christelle Girard "Les mots en Seine"



Mes compétences :

Photographie

Reportage photo

Studio