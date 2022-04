Didier PASQUINI

Vous recherchez un professionnel expérimenté pour assurer l’animation des relations sociales, prendre en charge les éléments clés de l’administration du personnel et organiser la fonction RH nécessaire au développement de votre entreprise.



Mon parcours professionnel m’a conduit à m’impliquer dans tous ces domaines au sein de mon entreprise actuelle et dans le cadre d’une organisation professionnelle que j’ai présidée pendant plusieurs années. Par son intermédiaire, je me suis formé au droit social et j’ai eu l’occasion d’apporter mon expérience et mon support dans une grande variété de situations avec des enjeux sociaux ou stratégiques importants pour les entreprises et les salariés concernés. Je souhaite apporter cette expertise auprès d’une Direction Générale pour accompagner et contribuer à la croissance d'une organisation.



Le développement d’une entreprise nécessite de prendre en compte un contexte administratif plus contraignant mais qui peut aussi apporter de nouvelles opportunités. Celles-ci peuvent se traduire dans un dialogue social constructif permettant de négocier des accords adaptés à vos besoins, en développant également des relations avec des partenaires externes dans le domaine des relations économiques et sociales comme j’ai pu le faire depuis plusieurs années au niveau du bassin grenoblois.



Depuis 10 ans, j’ai eu l’occasion de contribuer directement à tous les principaux thèmes des négociations collectives avec des accords permettant de répondre aux besoins spécifiques de l’entreprise. J’ai participé chaque année aux négociations salariales dans le cadre des NAO ainsi qu’au niveau de la convention collective de la métallurgie de l’Isère avec l'UDIMEC.



Mon background technique et business me donne une bonne connaissance des différents métiers de l’entreprise. Ma pratique du management opérationnel me permet également d’être proche du terrain pour apporter avec pragmatisme l’accompagnement et le support nécessaires à vos équipes.



Mes compétences :

Relations sociales & syndicales

Ressources humaines et management

Esprit d'analyse et d'initiaitive

Leadership et esprit d'équipe

Négociation

Conduite du changement en entreprise

Communication

Fonctionnement institutions économiques & sociales

Intelligence économique

Gestion des compétences

Droit social et du travail