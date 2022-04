Didier PETIT

A la différence de la plupart des jeux dits "compétitifs" dont la finalité est de se battre contre les adversaires, les jeux coopératifs consistent à s’entraider pour atteindre un objectif commun: généralement lutter contre un danger (par exemple le corbeau dans "Le verger"). Ils gagnent ou perdent tous ensemble. Délivrés de la tension liée à la peur de perdre ou au désir de gagner, ils explorent d’autres manières de "faire ensemble" : s’exprimer, argumenter, écouter, prendre des décisions, unir ses forces…

Autrement dit, les jeux coopératifs, de plateau ou dans l’espace, favorisent l'entraide, la solidarité entre les joueurs, la confiance en soi, la prévention des conflits, la médiation sociale, la non-violence et le respect de l’autre.

Les jeux coopératifs peuvent être utilisés avec des enfants (à partir de 4 ans), des adolescents ou des adultes.



Mondialisation, libéralisme, compétitivité... conduisent à l'individualisme et à l’exclusion sociale. Dans un monde où la compétition génère tant de tensions sociales hostiles, l’utilisation des jeux coopératifs semble donc incontournable et se doit d’être présente dans la boite à outils du professionnel intervenant dans le champ de l’éducation, de l’animation et de la formation.





Depuis 20 ans, j'œuvre dans le domaine de la formation professionnelle, de l'éducation spécialisée et de l'animation socio-culturelle. Nourri par de multiples expériences militantes et professionnelles, par une formation universitaire en Sciences de l'Education et des métiers de la formations continue, je possède une connaissance fine des différents usagers et des divers types de structures. Travail interdisciplinaire, aisance relationnelle, qualité d’écoute, approches pédagogiques et didactiques variées, adaptation aux dispositifs et développement de projets sont mes principaux atouts.



Enfin, je suis mobile sur l’ensemble du territoire national.



Les formations

Formation à l’utilisation des jeux coopératifs

Formation à la coopération interpersonnelle

Formation à l’écoute active



L’animation autour des jeux coopératifs de plateau et dans l’espace



Le conseil et l’accompagnement à la création de jeux et d’outils coopératifs



Pour qui ?

Les actions d’animation s’adressent aux publics accueillis au sein des structures : c.l.s.h., i.m.e., i.t.e.p., centres sociaux et maisons de quartier, organismes de formation, dispositifs d’insertion, écoles, associations …



Les formations et l’accompagnement à la création d’outils sont destinés aux professionnels : éducateurs, stagiaires en cours de formation, animateurs, formateurs, enseignants, ludothécaires …



Mes compétences :

Rédaction web