Didier PICARD

Expérience:

Designer 3D PLV animation responsable du bureau d'étude

Dans les domaines de :

la cosmétique / pharmacie de luxe (présentoir plv, Dior, Guerlain, L'Oréal)

Connaissance complète des contrainte des magasin Sephora.

le prêt à porté (meuble de magasin) , Déco vitrine cosmétique, Pharmacologie

création originale et conception ,carton,tabletterie, medium, multi-matériaux, etc. expérimenté.



- 3D de stand pour Salon / Architecture intérieur extérieur / Tout type de Simulation



- PRISE DE VUES AERIENNE : Prise de vues par drone sur site en quelques heures (région bordelaise)

montage du film en full HD / 4K.



- Réalité Virtuel VR : Développement sur Unity de Visite virtuel interactive saisissante, pour Casque VR (Htc Vive/Oculus/CardBoard)



- Photographies Professionnel / Retouche Photoshop



Exemple de tarifs sur mon site :

www.Did3D.fr.nf



Mais aussi Time-Lapse :

installation de camera sur Chantiers ou événements

plus d'info sur le site :



http://did3d9.wix.com/eyerobot



Mes compétences :

Montage vidéo

3D Studio Max

Adobe Illustrator

Réalité augmentée

Photographie

Unity 3D

Adobe Photoshop

Conception de stand

Artios CAD