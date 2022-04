Didier PICHOT

Mes qualités relationnelles alliés à mes capacités de médiation et d'arbitrage sont des atouts importants dans ma façon de diriger une équipe au service d’un projet. Ma façon de travailler en équipe m’amène couramment à être dans la co-construction et permet à ceux qui le désirent d’être force de proposition. Je sais aussi mettre en valeur le travail de mes collaborateurs, car je pense que c’est un des moteurs de leur épanouissement professionnel et de leur motivation.



Mes compétences :

Gestion de projet

Partenariat public privé

Gestion et animation d’équipes

Gestion recherche de subvention

Gestion budgétaire

Formation professionnelle