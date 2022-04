Didier PIRES

Fort d'une expérience de 12 ans,j'ai acquis des compétences en réseaux,sécurité et firewalling ( en particulier Cisco ), routage, switching, wifi ( bornes Aironet Cisco ), Windows 2003,2008, AD, Exchange, Anti-virus Trend-Micro,Sophos,McAfee.....

Ma première expérience et tremplin dans ce monde informatique est la société Capgemini au sein d'une équipe interne gérant 1000 personnes et plus de 35 routeurs et switchs : j'ai créé des vlans, des VPN site à site,mise à jour IOS cisco,gestion des bornes wifi, les anti-virus des postes clients par ePO ( de McAfee )et gérés les patchs windows par WSUS,entre autres....

Le service aux utilisateurs me donne de l'entrain, vise à un essor toujours crescendo.



Mes compétences :

VPN

Réseau

Cisco

VMware