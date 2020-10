Bonjour à tous.



Formé en système de management QSE, j'ai créé ce profil pour garder contact avec mes anciens formateurs de l'I.E.Q.T et l'IAE de Caen; mais aussi pour rencontrer et échanger avec les acteurs de la qualité, de la sécurité et de l'environnement.



Dans le cadre de mon master BAC +4 QSE, j'étais en formation en alternance chez DIEAU-EDAFIM, fabricant français de fontaines à eau réfrigérées.

Mes missions au sein du site concernaient la sécurité/santé des opérateurs sur la ligne de production et l'environnement avec le déploiement du plan de conformité de la réglementation REACH.



Pour ma poursuite d'études en master 2 Administration des Entreprises - Management intégré Q.S.E, ma principale mission était de participer au renouvellement de la certification qualité de service appelé "Engagement de Service" d'un magasin du groupe E.LECLERC. Cette mission m'a permis de piloter le suivi d'un référentiel "Groupe" en tant que responsable qualité, au sein d'une structure de la grande distribution.



---------------------------------------------------------------------------------------------------------



En ce moment, je réalise des missions pour le compte de différentes entreprises .



Grâce à mon parcours multisectoriel, je suis capable de proposer à un large éventail dentreprises et de secteurs dactivités, des solutions et des moyens techniques adaptés pour répondre aux différentes problématiques rencontrées.



Nhésitez pas à me contacter si vous souhaitez des informations complémentaires.



Très cordialement,



Didier RAOUFOU.



Mobile: 06 30 65 75 57

Mail: raoufou.didier@hotmail.fr



---------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Des choses peuvent arriver à ceux qui attendent,

mais seulement celles laissées par ceux qui foncent"

Abraham LINCOLN



Mes compétences :

Management QSE

Formation du personnel

Certification Qualité

Méthodes de résolution de problèmes

MSP: Maitrise statistique des procédés