Dimitri CESBRON

Après 12 années passées en tant que sapeur-Pompier dont 8 en tant que professionnel à Paris, comme servant et conducteur de véhicules dans différents secteurs, notamment celui de la défense, quartier des affaires, j'ai acquis une solide expérience en matière d'encadrement et d'animation d'équipe, soit en situation normale où l'objectif était principalement l'organisation, la préparation et le contrôle du travail quotidien, soit en situation d'urgence. J'ai su apprendre à gérer le stress et à coordonner les différentes opérations de secours permettant d'atteindre l'objectif.

Ces années ont par ailleurs été une formidable école de la formation humaine qui m'a permis d'acquérir de la méthode et de la rigueur dans la préparation et l'éxécution de mon travail, mais aussi une grande disponibilité.

J'ai eu l'opportunité de prendre en charge et gérer par suppléance un service de maintenance, sans avoir eu de formation initiale. je suis capable de m'adapter très vite et de me former de manière autonome.

Aujourd'hui, après une reconversion de conducteur super-lourd en matières dangereuses, j'ai axquis une bonne connaissance du secteur de la Bretagne et des Pays de la Loire.

Désireux de donner un nouvel élan à ma carrière, je suis disponible et motivé.



Mes compétences :

Matières dangereuses