Dimitri FOURNIOUX

Bonjour et Bienvenue sur mon profil !



« Dans vingt ans, vous serez davantage déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors sortez des sentiers battus. Mettez les voiles. Explorez. Rêvez. Découvrez. » (Mark Twain)



Au-delà d'un intérêt partagé et spontané pour la Qualité - Sécurité - Environnement (QSE), je souhaite enrichir et partager cette vision avec vous et m'interroger sur la performance globale et durable des entreprises.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis actuellement à la recherche d'un emploi cadre à saisir dans ces domaines, sur le bassin lyonnais.



Fort de + de 8 années d'expertise en milieu industriel (Sanofi Chimie / Altran / BioMérieux / Sanofi Pasteur / Sanofi Genzyme), d'un master européen Qualité - HSE ainsi que d'une certification professionnelle reconnue dans les domaines de la Qualité - Sécurité - Environnement (QSE), je suis convaincu d'atteindre mes objectifs en rejoignant vos équipes. Je suis désireux de relever des nouveaux challenges qui s'imposent à moi.



DYNAMIQUE - POLYVALENT - ESPRIT D'ENTREPRISE : ces 3 mots-clefs définissent la personne que je SUIS !





Compétences (le plus important pour moi) :



=> Leadership-Motivation

- Gestion de projets / Productivité / Organisation

- Gestion des émotions / Changement Durable / Motivation



=> Technique

- ISO 9001, OHSAS, ISO 14001, REACH, ICPE, GMP / BPF, ICH Q10

- Outils résolution problèmes/amélioration continue

- Processus Qualité : CAPA, Dossiers de lot, environnement stérile





Distinctions professionnelles QSE :



- Validation certification professionnelle CQPM (MQ 2010 06 42 0288 : Sept. 2015), avec mention Félicitations du jury



- Validation thèse professionnelle (Note 20/20), avec mention Félicitations du jury